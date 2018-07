São Paulo já planeja tirar Pato do Corinthians em definitivo

SÃO PAULO - Alexandre Pato fez dois jogos e um gol pelo São Paulo, mas sua adaptação ao clube está tão boa que a diretoria começa a pensar em como mantê-lo após o término do seu contrato de empréstimo, em dezembro do ano que vem. A avaliação é que ele não pretende voltar para o Corinthians e pretende seguir sua carreira no Morumbi, por isso já existem conversas iniciais para contratá-lo em definitivo.

Pela cláusula estipulada no contrato, o São Paulo precisa igualar qualquer proposta a partir de 15 milhões (R$45,9 milhões) que venha a surgir, valor que cai para 10 milhões (R$ 31 milhões) a partir do ano que vem. Os diretores acreditam que dificilmente um clube aparecerá com um valor desses uma vez que o atacante já esteve na Europa e não agradou.

No cenário imaginado pelo clube, Pato chegará no último ano de contrato sem clima para voltar ao Corinthians. Se o rival não tiver propostas concretas, o Tricolor oferecerá um valor abaixo da metade da multa para contratá-lo; caso outros clubes se interessem, os dirigentes apostam que o jogador vai preferir ficar no Morumbi por gratidão pelo São Paulo ter recuperado seu futebol.

Pato cada vez mais tem feito questão de associar sua imagem ao São Paulo e tem dado algumas declarações que geraram desconforto no Corinthians e tornam seu retorno mais difícil. Primeiro postou em uma rede social uma mensagem comemorando a vitória do Tricolor por 3 a 2 sobre o rival e foi criticado pelo presidente Mário Gobbi; ontem disse ter gostado da música que a torcida cantou para apoiá-lo e criticar o Corinthians ("deixou de ser galinha para jogar no Tricolor").

"Sair de um time da mesma cidade para um rival e ser recebido como fui é importante para que possa iniciar desse jeito. Espero jogar muito pelo São Paulo ainda, mas depende de mim e também da diretoria, não só daqui como da outra parte. Meu trabalho é fazer o melhor para fazer gols e ganhar títulos pelo São Paulo", disse o atacante.

Ainda é cedo, mas o São Paulo já está se mexendo para tirar Pato do Corinthians definitivamente.