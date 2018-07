São Paulo já tem 52 mil ingressos para estreia de Ganso

As vendas começaram na terça-feira pela internet e na quinta-feira, o primeiro dia de vendas em bilheterias, o movimento foi grande no Morumbi. A intensa procura chegou até a gerar tumulto e a polícia precisou ser chamada para reforçar a segurança. No fim do dia, o clube contabilizou 40 mil bilhetes comercializados.

Com o número alcançado nesta sexta-feira, o clube chega bem perto de alcançar o recorde de público do Brasileirão 2012. Na partida entre São Paulo e Fluminense, também no Morumbi, 54 mil pessoas estiveram presentes. O recorde pode ser batido, já que ainda restam 10 mil ingressos e mais dois dias de vendas até o jogo.

Em quarto lugar no Brasileirão, o São Paulo pode garantir a classificação para a Libertadores já no domingo se vencer o Náutico no Morumbi e o Botafogo não derrotar o Sport, no Recife.