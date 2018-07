São Paulo joga bem e estreia no Campeonato Paulista com goleada

SÃO PAULO - Entre os quatro grandes, o São Paulo foi o que mais empolgou seu torcedor na estreia do Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe jogou bem, perdeu muitos gols, mas mesmo assim goleou o Botafogo por 4 a 0, no Morumbi. Cícero, Lucas e Fernandinho apareceram como destaques e comandaram a vitória.

Com o resultado, o time do Morumbi anotou seus primeiros três pontos na competição e na próxima rodada vai a Presidente Prudente, onde enfrenta o Oeste, nesta quarta-feira, às 19h30. Já o Botafogo tentará a reabilitação no mesmo dia, contra o XV de Piracicaba, em casa, às 17 horas.

Mesmo com alguns estreantes, o São Paulo não demonstrou problemas de entrosamento. E a torcida ainda tem motivos para acreditar em uma evolução da equipe, já que Paulo Miranda, Fabrício e Jadson não estrearam. Além disso, o clube ainda negocia as contratações de Osvaldo, do Ceará, e Nilmar, do Villarreal.

O JOGO

O primeiro tempo foi inteiramente dominado pelo São Paulo, que demonstrou muita velocidade e bom toque de bola para envolver a defesa do Botafogo-SP. Antes dos dez minutos, a equipe da casa já havia perdido duas boas chances, com Fernandinho e Wellington, que foram travados pela zaga na hora das finalizações.

Aos 13 minutos, Cícero quase marcou o primeiro. Depois de bate-rebate na entrada da área, a bola tocou em Fernandinho e sobrou para o meia, que, de frente para o goleiro, cabeceou para fora. Seis minutos depois foi a vez de Denilson, após cobrança de escanteio, finalizar para fora.

O Botafogo-SP se limitava a ficar na defesa e teve apenas uma boa oportunidade ao longo de todo o jogo. Paulo Júnior cobrou falta para área, a zaga do São Paulo bateu cabeça e a bola sobrou para Luiz Ricardo. O atacante bateu para o gol, mas Rhodolfo apareceu na hora certa para tirar.

Deste momento em diante, o time da casa voltou a tomar conta e só não conseguia marcar porque o goleiro Márcio estava em dia inspirado. Aos 22 minutos, ele evitou o gol de Fernandinho, após ótimo lançamento de Cortês. Três minutos depois, Luis Fabiano recebeu cruzamento de Piris e cabeceou rente à trave.

Aos 35 minutos, o São Paulo desencantou. Em contra-ataque, Lucas arrancou pelo meio e tocou para Fernandinho. O atacante bateu forte, de primeira, mas o goleiro Márcio voltou a salvar o Botafogo-SP. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Rhodolfo subiu alto e tocou no canto direito para abrir o placar.

O gol não diminuiu o ritmo da equipe, que apareceu bem aos 39 minutos, de novo com Fernandinho, um dos destaques do primeiro tempo. Depois de uma confusão na área, a bola sobrou para o atacante. Ele bateu bem, de direita, e obrigou Márcio a fazer outra grande defesa.

Com tanta insistência, o São Paulo chegou ao segundo gol três minutos depois. Wellington roubou a bola no meio de campo e puxou contra-ataque tocando para Cícero. Ele arrancou e rolou para Fernandinho. O atacante levantou a cabeça e cruzou na cabeça do próprio Cícero, que finalizou no canto direito do goleiro e ampliou.

O segundo tempo começou como o primeiro e o time da casa não diminuiu o ritmo. Em três minutos, foram duas boas oportunidades, com Cícero, de cabeça, e Lucas, que recebeu a bola pela direita, passou por dois marcadores e bateu de esquerda para outra ótima defesa de Márcio.

Até que, aos 11 minutos, saiu o terceiro gol. Após cobrança de escanteio na área, Edson Silva desviou e a bola ficou no meio da área. Luis Fabiano bateu travado na zaga e ela voltou para o próprio Edson Silva. O estreante chutou, a bola ainda desviou, mas acabou entrando.

Somente com o 3 a 0 no placar, o São Paulo relaxou e passou a cadenciar a partida. Com poucas chegadas ao ataque, o quarto gol só saiu em nova cobrança de escanteio. Lucas bateu para o meio da área, Luis Fabiano cabeceou e Márcio espalmou. O goleiro tentou tirar a bola com o pé direito, mas acabou acertando seu companheiro Tiago Ulisses e a bola foi para o fundo da rede. Com a vantagem, foi só tocar a bola, esperar o apito final e deixar o campo sob os gritos de "olé" da torcida.

SÃO PAULO 4 x 0 BOTAFOGO-SP

SÃO PAULO - Denis; Piris, Edson Silva, Rhodolfo e Cortês; Wellington, Denilson (Maicon), Cícero (Rafinha) e Lucas; Fernandinho (Casemiro) e Luis Fabiano. Técnico - Emerson Leão.

BOTAFOGO-SP - Márcio; Gustavo Bastos, Daniel Horst (Vinícius) e Cris; Tiago Ulisses, Alex, Gil Baiano, Emerson e Paulo Júnior; Talles Cunha (Vitor Flora) e Luiz Ricardo (Taubaté). Técnico - Lori Sandri.

Gols - Rhodolfo, aos 35, e Cícero, aos 42 minutos do primeiro tempo. Edson Silva, aos 11, e Márcio (contra), aos 30 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Robério Pereira Pires.

Cartões amarelos - Gustavo Bastos, Denilson, Tiago Ulisses.

Renda - R$ 406.940,00.

Público - 15.586 pagantes.

Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.