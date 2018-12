São Paulo joga com um olho em Chapecó e o outro em Porto Alegre

O São Paulo visita a Chapecoense na Arena Condá, neste domingo, às 17h, em busca da vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, que colocaria o time direto na fase de grupos da Libertadores. Para alcançar o objetivo, o tricolor precisa ganhar e torcer para que o Grêmio não derrote o Corinthians em Porto Alegre, ou empatar e torcer por derrota do rival gaúcho.

Os dois concorrentes têm 63 pontos, mas os gremistas ocupam o quarto lugar atualmente por terem uma vitória a mais (17 contra 16).

O técnico André Jardine deve mexer na equipe em relação à última partida. A principal novidade será a ausência do volante Jucilei, que nem treinou na última sexta-feira devido a problemas particulares. Hudson, recuperado de fadiga muscular, fica com a vaga. Arboleda, fora do treinamento de quarta devido a uma forte gripe, está recuperado e vai a campo no Sul. O lateral Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve dar lugar a Edimar na esquerda.

O time também não terá Rojas, Bruno Peres, Luan, Tréllez e Gonzalo Carneiro, todos no departamento médico. Certeza, mesmo, é a presença do meia-atacante Helinho, que ganha cada vez mais moral no time de Jardine, com quem já havia trabalhado na base.

"Agradeço ao Jardine pela confiança, porque me deu a oportunidade de atuar entre os titulares nos últimos jogos. Tive a chance de mostrar o meu futebol para a torcida são-paulina, e agora vamos com tudo em busca da vitória", falou o garoto de 18 anos, ao site oficial.

Na Chape, a partida define sua permanência na Série A ou o rebaixamento para a Segunda Divisão. O time é o 16º, primeira posição fora da zona da degola, com 41 pontos. Depende apenas de si para escapar da queda. O técnico Claudinei Oliveira não fez mistério e revelou que vai utilizar a mesma formação da partida anterior.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros e Diego Torres; Wellington Paulista e Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.

São Paulo: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Hudson, Liziero e Nenê; Helinho, Diego Souza e Everton. Técnico: André Jardine.

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).

Horário: 17h.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Na TV: Globo e PPV.