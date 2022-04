São Paulo joga em Bragança a fim de melhorar desempenho como visitante

O São Paulo busca engrenar no Brasileirão. Depois de goleada sobre o Athletico-PR e revés para o Flamengo, o time de Rogério Ceni encara neste sábado o Red Bull Bragantino, rival que tem sido algoz do clube do Morumbi nos últimos meses. Eles se enfrentam no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no duelo que abre a terceira rodada.

O Bragantino empatou na estreia com o Juventude e aplicou 4 a 0 sobre o Atlético-GO na última rodada do Brasileirão. Chega ao confronto no quarto posto, com quatro pontos. O São Paulo, por outro lado, foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 1 na última rodada. A equipe do Morumbi está na sétima colocação do Brasileirão, com três pontos.

O time do interior paulista tem sido uma pedra no sapato do São Paulo, visto que ganhou cinco dos últimos dez jogos, incluindo os últimos três confrontos. O São Paulo obteve quatro vitórias. Houve um empate.

O principal desafio de Rogério Ceni é reduzir a oscilação são-paulina, especialmente como visitante. A equipe é protagonista de bons momentos no Morumbi, com goleadas e atuações convincentes, mas não repetir esse desempenho positivo fora de casa.

Os jovens, sobretudo, têm tido exibições ruins nas partidas longe de São Paulo. Foi assim contra o Palmeiras, na final do Paulistão, diante do Flamengo, há uma semana, e em Caxias, onde teve mais sorte do que juízo ao buscar o empate por 2 a 2 com Juventude nos minutos finais do duelo da terceira fase da Copa do Brasil.

Ceni comandou apenas um treinamento antes do jogo em Bragança. A equipe treinou apenas na sexta. Também faria uma atividade na quinta, mas um problema no voo de Caxias para São Paulo atrasou o retorno da delegação e a sessão foi cancelada. O técnico já avisou que fará novas mudanças na escalação em razão do desgaste físico provocado pela sequência de jogos em curto intervalo. "Vamos preservar a parte física para não perder jogadores lesionados. O físico pesa, o desgaste físico é muito grande", explicou. "Jogo de três em três dias é bravo, difícil, temos pouco tempo pouco para corrigir. Vamos mexer ainda mais".

Mauricio Barbieri tem decisões importantes a tomar sobre seu time titular para o jogo com o São Paulo, dado que tem nova viagem à Argentina para enfrentar o Estudiantes de La Plata pela Copa Libertadores. O time tem três baixas para o confronto: o zagueiro Natan sofreu uma fratura na costela, Lucas Evangelista teve uma contusão no joelho direito e Praxedes sofreu um estiramento na coxa esquerda. Artur, o craque da equipe, ainda se recupera de lesão.

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz (Léo Realpe), Renan e Luan Cândido (Ramon); Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho (Carlos Eduardo), Sorriso (Bruno Tubarão) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO - Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

HORÁRIO - 16h30

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

TRANSMISSÃO - Globo e Premiere.