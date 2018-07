São Paulo joga em casa por seu maior feito no ano

Estádio lotado, boa vantagem de gols e um novo ídolo, Fernandão. O São Paulo recebe nesta quarta-feira o Cruzeiro, às 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), no Morumbi, com o cenário perfeito. Após entrar desacreditado para o duelo contra os mineiros, o time de Ricardo Gomes tem tudo para avançar às semifinais da Libertadores e encerrar o semestre em alta antes da parada para a Copa do Mundo da África do Sul.

Restam ainda cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro antes do Mundial, mas a decisão desta quarta é que vai selar o futuro de Ricardo Gomes. Com contrato até junho, ele sabe que só será mantido com a classificação. "Vim para o lugar de um treinador que ganhou três Brasileiros e saiu (Muricy Ramalho, foi demitido após cair na Libertadores de 2009). Não adianta, é a história do clube".

Gomes tirou o São Paulo da 16.ª posição no último Brasileirão e conseguiu a vaga para a Libertadores, mas com as atuações ruins nesta temporada vieram as críticas. Eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista com duas derrotas para o Santos, o time fez uma campanha apática na fase de grupos da Libertadores e sofreu para eliminar o inexpressivo Universitário, do Peru, nas oitavas de final.

A exibição de gala na vitória por 2 a 0 sobre o forte Cruzeiro, no Mineirão, porém, deixou Ricardo Gomes em situação muito mais confortável. Poderá até perder por 1 a 0 nesta quarta que se garante nas semifinais.

De quebra, pode acabar com um jejum incômodo: desde 2006, quando eliminou o Palmeiras nas oitavas, o clube não consegue passar por uma equipe brasileira em mata-matas. Para piorar, caiu fora nas últimas quatro edições diante de time do País: para Internacional, Grêmio, Fluminense e o próprio Cruzeiro, respectivamente.

POSTURA DISTINTA

No Morumbi, o São Paulo promete uma postura bem diferente do estilo defensivo do Mineirão. Com a melhor defesa da competição (apenas dois gols sofridos), a equipe de Ricardo Gomes se classifica se não tomar gols, mas sabe que a torcida espera mais. "Enquanto o estiver 0 a 0 a torcida vai ter paciência, mas se levarmos o gol vai pressionar", disse o Alex Silva. "É melhor buscarmos o nosso gol antes".

O provável retorno de Miranda, que não vinha treinando por problemas pessoais, anima o zagueiro. "É um jogador de nível de seleção, que tem qualidade. O respeito do adversário com o Miranda é muito grande". Outro que inspira confiança é Fernandão, que teve boa estreia ao participar dos dois gols marcados no Mineirão. Nesta quarta, ele atua pela primeira vez no Morumbi com a camisa tricolor.

SÃO PAULO X CRUZEIRO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Cicinho, Alex Silva, Miranda e Júnior César; Rodrigo Souto, Hernanes, Jorge Wagner e Marlos; Dagoberto e Fernandão. Técnico: Ricardo Gomes.

CRUZEIRO - Fábio; Jonathan, Thiago Heleno, Gil e Diego Renan; Fabrício, Henrique, Marquinhos Paraná e Gilberto; Kléber e Thiago Ribeiro. Técnico: Adílson Batista.

Árbitro: Jorge Larrionda (URU).

Horário: 21h50 (de Brasília).

TV: Globo, SporTV 2 e BandSports.

Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.