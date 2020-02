São Paulo joga no ABC com a missão de esquecer frustração da rodada passada

Apagar da memória a frustração vivida na partida contra o Novorizontino, na última segunda-feira, será a tarefa do São Paulo neste domingo, às 18 horas. O time vai enfrentar o Santo André, fora de casa, desejando ser superior ao adversário e ver essa superioridade aparecer no placar do confronto, o que não ocorreu na rodada passada do Campeonato Paulista.

LEIA TAMBÉM > Aéreas de baixo custo já pensam em deixar Brasil

É bem verdade que o tropeço diante do time de Novo Horizonte ocorreu muito mais por causa do péssimo trabalho da equipe de arbitragem do que por erros dos tricolores. Afinal de contas, o São Paulo teve dois gols anulados incorretamente por impedimento e dois pênaltis a seu favor não marcados. Fernando Diniz e seus comandados esperam que todo o azar são-paulino com as decisões dos árbitros tenha se esgotado na segunda-feira.

Sem nenhum compromisso no meio da semana, Diniz uma vez mais vai escalar a equipe titular do São Paulo em uma partida do Campeonato Paulista. O zagueiro Bruno Alves, que levou uma pancada no tornozelo direito no jogo contra o Novorizontino e, por isso, perdeu alguns treinos nos últimos dias, recuperou-se e vai jogar - a menos que o treinador decida poupá-lo por ele ter dois cartões amarelos. Se enfrentar o Santo André e levar mais um cartão, Bruno ficará fora do clássico contra o Corinthians, no próximo sábado.

Mais uma vez, o jogo no ABC será muito importante para Alexandre Pato. Foi ele o jogador mais prejudicado pela desastrosa arbitragem de segunda-feira, uma vez que marcou os dois gols mal anulados. Seja como for, o jejum de gols do atacante continua grande (vai completar seis meses sem balançar a rede se não marcar neste domingo) e isso pode ser fatal para alguém que deseja muito reconquistar seu lugar entre os titulares.

Para Entender Campeonato Paulista: grupos, premiação e muito mais Confira as principais informações do Paulistão, um dos Estaduais mais disputados do futebol brasileiro

Pato só tem sido escalado por Fernando Diniz porque Helinho se machucou e Antony está na Colômbia com a seleção brasileira sub-23. O jovem atacante, porém, voltará ao Brasil nos próximos dias (o Torneio Pré-Olímpico terminará neste domingo) e desfruta do status de titular absoluto. Assim, resta a Pato brilhar contra o Santo André - com gols, de preferência - para "roubar" a vaga de Pablo.

A equipe do ABC, que faz campanha surpreendente no Paulista, tem dois problemas: o lateral-direito Ricardo Luz e o atacante Douglas Baggio sofreram lesões musculares e dificilmente reunirão condições de jogo. Com três vitórias em quatro partidas, o Santo André é candidato a uma vaga nas quartas de final, o que não é uma surpresa para o técnico Paulo Roberto Santos.

"Eu acho que a campanha do Santo André surpreendeu a muitos, principalmente pelo aspecto investimento, o mais baixo entre os 16 clubes. Mas nós nos preparamos para começar bem porque conhecemos as dificuldades do Paulistão."