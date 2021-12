São Paulo joga no Sul para rebaixar o Grêmio e confirmar permanência na Série A

O São Paulo joga nesta quinta-feira, às 20 horas, com o pensamento de confirmar a permanência na elite do futebol brasileiro e mudar seu cenário no Brasileirão, com a possibilidade de sonhar mais alto. Em Porto Alegre, o time tricolor encara o desesperado Grêmio, que pode ser rebaixado à Série B em caso de derrota e outros resultados envolvendo seus concorrentes contra o descenso. O duelo que pode decretar a queda gremista é válido pela 35ª rodada.

Diferentemente de outros anos, nos quais 45 pontos eram suficientes para evitar a queda, desta vez as equipes terão de fazer um pouco mais. O São Paulo está com 45 e ganhando fora de casa afasta de vez qualquer ameaça de rebaixamento e ainda terá duas rodadas para buscar algo a mais. Uma vitória no Sul, a duas rodadas do fim da competição, também faz o time de Rogério Ceni se aproximar do grupo dos que garantem vaga para a pré-Libertadores. Com tantas vagas disponíveis, é razoável para o clube paulista almejar conquistar um lugar na próxima edição do torneio continental.

O Grêmio, 18º colocado, soma 36 pontos e cairá pela terceira vez em sua história à segunda divisão caso perca do São Paulo e o Bahia, 17º, com 40 pontos, vença o líder Atlético-MG em jogo marcado também para esta quinta, em Salvador.

A equipe gaúcha está enforcada com mais de 98% de risco de queda e só se mantém na Série A por um milagre. O time de Vagner Mancini, caso perca para o São Paulo, tem a chance de alcançar somente 42 pontos até o fim do campeonato. E corre o risco de cair mesmo que o Bahia não ganhe do Atlético-MG. A queda pode ser consumada caso o Athletico-PR pontue diante do Cuiabá, sexta.

"Não posso prometer vitória, tenho que prometer raça, amor, comprometimento do grupo de jogadores com os objetivos do clube", disse o vice de futebol do Grêmio, Denis Abrahão. "Agora é a hora da verdade. Agora é a hora do Grêmio. São três jogos. É matar ou morrer. Chega de angústia, de ansiedade. Agora ou mata, ou morre", acrescentou o dirigente, responsável por afastar sete jogadores no início da semana.

Rafinha e Vanderson estão suspensos e Mancini terá de improvisar um jogador de outro setor na lateral direita. O volante Mateus Sarará treinou por ali e é o mais cotado para cumprir esse papel. A outra baixa é Bruno Cortez. Em contrapartida, Jhonata Robert e Lucas Silva retornam de suspensão.

Mais tranquilo depois de superar o Sport no fim de semana passado, o São Paulo deve contar com Calleri. O argentino vem sofrendo com incômodos musculares há algum tempo e diante do rival pernambucano pediu para ser substituído. Mas participou das atividades que antecedem o jogo sem restrições e deve estar em campo. Com isso, é provável que a formação seja a mesma que venceu o Sport por 2 a 0 no domingo passado.

O jovem atacante Caio, considerado um dos mais talentosos atletas das categorias de base, foi relacionado pela primeira vez no time principal. Rogério Ceni se impressionou com um golaço do garoto contra o Flamengo na semifinal do Brasileirão sub-20.

O volante Luan, em busca de ritmo de jogo após dois meses fora, participou de parte das atividades no CT da Barra Funda ao longo da semana e avançou em seu processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa. No entanto, ainda não será desta vez que retorna aos gramados. Luciano está fora após cirurgia na mão.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X SÃO PAULO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Mateus Sarará, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa (Jhonata Robert), Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO - Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Arena do Grêmio

TV - Premiere e SporTV