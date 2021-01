São Paulo joga o clássico com o Santos para esquecer vexame em Bragança Paulista

Apresentação abaixo do esperado, bate-boca de Fernando Diniz e derrota para o Bragantino, por 4 a 2. Depois de amargar sua pior partida no Brasileirão, o São Paulo precisa ganhar do Santos hoje, às 16h, no Morumbi, para reencontrar a paz após dois jogos sem vitória. Ainda com desfalques ofensivos, o líder quer explorar o fato de os santistas estarem com a Libertadores na cabeça e focados no Boca Juniors.

Diniz segue com problemas para armar o São Paulo. O atacante Luciano ainda se recupera de inflamação na perna esquerda e Bruno Alves está suspenso, assim como Tchê Tchê, que teve discussão áspera com o treinador e foi expulso em Bragança Paulista.

O titular Luan volta à equipe. Na defesa, Arboleda deve iniciar o jogo depois de ficar na reserva diante do Bragantino, ao lado de Diego Costa, possível substituto de Bruno Alves.

Com a cabeça no jogo de volta das semifinais da Libertadores, quarta-feira, diante do Boca Juniors, o Santos deve preservar seus titulares. Marinho e Soteldo acusaram o desgaste físico após o 0 a 0 na Bombonera e podem ser poupados. Cuca afirmou que vai pensar “no melhor para o Santos”. Mesmo ciente de que precisa seguir pontuando para não se distanciar do G-6, o treinador sabe que não pode perder peças importantes. O goleiro John testou positivo para a covid-19 e dará lugar a João Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Diego Costa, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Vitor Bueno e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

SANTOS:João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Alex Nascimento; Jobson, Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques. Técnico: Cuca.

JUIZ: Bráulio da S. Machado.

LOCAL: Morumbi.

HORÁRIO: 16h.