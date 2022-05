São Paulo joga para igualar maior sequência de vitórias da história no Morumbi

O técnico Rogério Ceni pode igualar o goleiro Rogério Ceni. Neste sábado, o São Paulo recebe o Ceará, às 19h, pelo Brasileirão, e pode alcançar sua 12º vitória consecutiva no Morumbi, maior sequência da história do clube. A última vez que isso aconteceu foi na temporada de 2015, quando o agora treinador estava em seu último ano como jogador.

À época, Rogério Ceni ficou fora de apenas um jogo da sequência de 12 vitórias. No triunfo diante da Portuguesa, o goleiro foi Renan Ribeiro. A série vitoriosa começou contra o São Bento, em 12 de março, pelo Campeonato Paulista, e só terminou em 21 de junho, no empate com o Avaí, pelo Brasileirão. O São Paulo também entrou em campo pela Libertadores neste período.

Na atual temporada, o São Paulo superou o Manaus por 2 a 0, pela Copa do Brasil, em 16 de março, para dar início ao desempenho implacável no Morumbi. A sequência contou com resultados importantes, como triunfos em três clássicos, sobre Corinthians (semifinal do Paulistão), Palmeiras (primeiro jogo da final do Estadual) e Santos (pelo Brasileirão).

O São Paulo já poderia ter igualado o desempenho de 2015, mas o confronto com o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil, não aconteceu no Morumbi. Com o estádio recebeu o show do Metallica dois dias antes do confronto, o time de Rogério Ceni jogou e venceu na Arena Barueri.

Rogério Ceni, o treinador, também é o diferencial na série atual. Em 2015, o São Paulo contou com três técnicos na sequência de vitórias. Ela começou com Muricy Ramalho, passou por Milton Cruz, que assumiu o time após o antecessor pedir demissão por motivos de saúde, e terminou com o colombiano Juan Carlos Osorio.

Se alcançar o recorde, o São Paulo vai conseguir outro objetivo: virar líder. Com 12 pontos e na terceira colocação, o time de Rogério Ceni está apenas dois atrás do Corinthians. A equipe alvinegra, no entanto, entra em campo apenas no domingo (recebe o América-MG), assim como o Palmeiras, o segundo, que tem o clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

Após atuar com os garotos na Sul-Americana na quarta-feira - vitória sobre o Ayacucho -, Rogério Ceni vai escalar os titulares contra o Ceará. O treinador afirmou que o Brasileirão continua sendo prioridade para o São Paulo e, por isso, vai manter o rodízio do elenco.

"Vamos ter de continuar rodando a equipe. Vamos ter de fazer escolhas em determinado momento. Confesso que o Brasileiro é a direção de tudo. Se a gente desviar muito o foco, pode ser que não consigamos atingir o objetivo. É importante criar alternativas", afirmou o treinador.

ATUAL SEQUÊNCIA

16/03/2022 - São Paulo 2 x 0 Manaus (Copa do Brasil)

19/03/2022 - São Paulo 2 x 1 Botafogo (Campeonato Paulista)

22/03/2022 - São Paulo 4 x 1 São Bernardo (Campeonato Paulista)

27/03/2022 - São Paulo 2 x 1 Corinthians (Campeonato Paulista)

30/03/2022 - São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista)

10/04/2022 - São Paulo 4 x 0 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)

14/04/2022 - São Paulo 2 x 0 Everton (Copa Sul-Americana)

02/05/2022 - São Paulo 2 x 1 Santos (Campeonato Brasileiro)

15/05/2022 - São Paulo 2 x 1 Cuiabá (Campeonato Brasileiro)

19/05/2022 - São Paulo 3 x 0 Jorge Wilstermann (Copa Sul-Americana)

25/05/2022 - São Paulo 1 x 0 Ayacucho (Copa Sul-Americana)

SEQUÊNCIA DE 2015

12/03/2015 - São Paulo 1 x 0 São Bento (Campeonato Paulista)

18/03/2015 - São Paulo 1 x 0 San Lorenzo (Libertadores)

22/03/2015 - São Paulo 3 x 0 Marília (Campeonato Paulista)

29/03/2015 - São Paulo 3 x 0 Linense (Campeonato Paulista)

08/04/2015 - São Paulo 3 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)

11/04/2015 - São Paulo 3 x 0 Red Bull (Campeonato Paulista)

22/04/2015 - São Paulo 2 x 0 Corinthians (Libertadores)

06/05/2015 - São Paulo 1 x 0 Cruzeiro (Libertadores)

10/05/2015 - São Paulo 2 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

23/05/2015 - São Paulo 3 x 0 Joinville (Campeonato Brasileiro)

03/06/2015 - São Paulo 3 x 2 Santos (Campeonato Brasileiro)

06/06/2015 - São Paulo 2 x 0 Grêmio (Campeonato Brasileiro)

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ

SÃO PAULO - Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso, Lima e Vina; Iury Castilho e Mendoza. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Morumbi.

TRANSMISSÕES - Premiere.