São Paulo joga por embalo e para estrear no G-4

Instalar-se pelo menos entre os quatro melhores do Brasileirão já na primeira metade da competição é uma meta para evitar que o trauma do final do campeonato do ano passado se repita. Em 2009, o time precisou dar uma arrancada nos últimos jogos e o tropeço diante do Goiás (derrota por 4 a 2), na penúltima rodada, foi fatal para os planos de tetracampeonato.

Se conseguir fazer os planos virarem realidade, será uma situação incomum nas últimas temporadas. Concentrado na disputa da Copa Libertadores, os são-paulinos não costumam arrancar bem na Série A. Os três títulos seguidos (2006, 2007 e 2008) só foram conquistados depois de firmes e, por vezes, até heroicas recuperações após eliminações traumáticas nas fases de mata-mata da competição continental. Agora, o São Paulo quer contrariar a história e conquistar os dois troféus no mesmo ano, fato que jamais ocorreu no futebol brasileiro.

DEFESA ACERTADA - O grande trunfo do São Paulo para esta sequência de jogos antes da Copa do Mundo é o acerto da defesa. Desde que Alex Silva entrou na equipe junto com o volante Rodrigo Souto - que hoje não joga por causa de lesão muscular -, toma pouquíssimos gols. Nos últimos oito jogos com os titulares - no empate com o Flamengo (1 a 1), dia 9, e na derrota para o Botafogo (2 a 1), dia 16, utilizou formação mista - , a zaga simplesmente não foi vazada uma vez sequer.

"É uma coisa pessoal nossa. Sempre falamos antes dos jogos que, se não tomarmos gol, vamos vencer porque temos certeza que o ataque não vai deixar de fazer pelo menos um", contou Alex Silva. Só que neste domingo também não jogam Cicinho, Richarlyson - suspensos - Miranda e Marlos.