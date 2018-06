São Paulo joga por reação em dia de possíveis estreias no Morumbi

O técnico Dorival Junior tem neste sábado mais uma chance de mostrar à torcida do São Paulo que a temporada pode ser menos traumática que a anterior. Com apenas quatro pontos no Estadual, o pior clube entre os grandes enfrenta o Botafogo pela quinta rodada do torneio, às 17h, no Morumbi.

+ Dorival relaciona Nenê, Tréllez e Cueva para duelo contra o Botafogo-SP

No vestiário, o clima é de confiança, mas também de preocupação. Depois de tropeçar diante do Corinthians pelo Paulistão e de não convencer na vitória sobre o modesto Madureira pela Copa do Brasil – a equipe foi muito vaiada pela torcida após o jogo, um revés pode deixar o time em crise e colocar em xeque o comando de Dorival.

Enquanto o time não convence, parte da esperança do torcedor, pelo menos neste sábado, estará voltada para o banco. Contra o Botafogo, Dorival terá duas novidades como opções na reserva: Nenê e Tréllez. A dupla foi regularizada, relacionada, e está à disposição para estrear com a camisa tricolor.

Quem também pode voltar a jogar é Cueva, outra opção no banco. O jogador foi liberado pela diretoria para voltar a vestir a camisa tricolor depois de se envolver uma polêmica ao se recusar a começar no banco contra o Mirassol. Pela escolha, acabou barrado dos dois compromissos seguintes do time.

“Cueva demonstrou comportamento exemplar nos treinos durante esse período, manifestou arrependimento e também o desejo de voltar a defender o São Paulo”, explicou na sexta o diretor executivo do clube, Raí. “Depois de conversas diretas com o atleta e consultas à comissão técnica e a seus companheiros, concluímos que ele é merecedor de uma nova chance de demonstrar seu comprometimento.”

FICHA TÉCNICA

São Paulo X Botafogo-SP

São Paulo: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Edimar; Jucilei, Petros e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Botafogo: Tiago Cardoso; Naylhor, Plínio, Peri; Willian Oliveira, Serginho, Dodô, Danielzinho, Mascarenhas e Bruno Moraes. Técnico: Léo Condé.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Morumbi.

Horário: 17h.