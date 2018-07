São Paulo joga por sobrevivência na Copa Libertadores

O confronto desta terça-feira, no Morumbi, é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, mas para o São Paulo ele tem um caráter decisivo. Uma vitória contra o Trujillanos, da Venezuela, às 21h45, é obrigatória para o time do técnico Edgardo Bauza continuar vivo na briga por uma das duas vagas às oitavas de final do Grupo 2.

Com apenas dois pontos nos três primeiros jogos, o São Paulo está na terceira colocação da chave e vê River Plate, com cinco, e The Strongest, com sete, à sua frente na tabela de classificação. Um empate contra os venezuelanos, na lanterna do grupo, já seria desastroso, pois na sequência a equipe do Morumbi terá pela frente os dois concorrentes diretos – os argentinos, em casa, e os bolivianos, na última rodada, na altitude de 3.600 metros de La Paz.

“É um jogo muito importante, uma final para nós”, resumiu o goleiro Denis. “Nossa equipe tem condições de fazer o resultado no começo da partida para que os jogos não sejam tão sofridos como está acontecendo. É preciso parar de sofrer um pouco”, completou.

Pela primeira vez nesta Libertadores, o São Paulo atuará no seu estádio – os dois primeiros jogos, contra Universidad César Vallejo e The Strongest, foram no Pacaembu. Na reabertura do Morumbi, no último sábado, vitória no sufoco por 2 a 1 sobre o Oeste, pelo Campeonato Paulista. Mas o torcedor se apoia no ótimo retrospecto em partidas da competição em casa para vislumbrar uma vitória.

Em campo, o São Paulo deverá ter duas novidades. No treino de ontem, Bauza sacou o volante Thiago Mendes e o meia-atacante Daniel, escalando no time titular João Schmidt e Kelvin. Schmidt, que tem 22 anos e passou a última temporada emprestado ao Vitória de Setubal, de Portugal, já foi titular em algumas partidas no ano, mas sempre em momentos que o técnico ou poupou jogadores ou tinha um de seus meio-campistas preferidos indisponíveis. Diante do Trujillanos pode ter sua primeira oportunidade como titular de fato.

No ataque, Kelvin seria o escolhido para uma vaga que já foi de Centurión e Rogério e que vinha sendo ocupada por Daniel. O ex-botafoguense começou jogando as últimas cinco partidas do time, mas deverá ir para o banco de reservas para a primeira aparição de Kelvin no time. O ex-palmeirense fez o gol do empate contra o Linense, na última quarta-feira.

“Treinamos alternativas de jogo e estou por definir a melhor formação. João Schmidt e Kelvin disputam com Thiago Mendes e Daniel”, explicou Bauza, que não terá novamente Lugano. O zagueiro uruguaio continua com dores lombares.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Mena; Hudson e João Schmidt; Kelvin, Ganso e Michel Bastos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza

TRUJILLANOS: Pérez; Granados, Cuevas, Erazo e Páez; Osorio, Cova, Sosa e Nieves; Rojas e Cabezas.

Técnico: Horacio Matuszyczk.

Juiz: Ulises Mereles (Paraguai)

Local: Morumbi Horário: 21h45

Na TV: FOX SPORTS