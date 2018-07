São Paulo joga por sonho de ir à final da Copa do Brasil Doze anos após perder de virada para o Cruzeiro, nos minutos finais, em uma das derrotas mais trágicas para sua torcida, o São Paulo tem a chance de voltar a uma decisão de Copa do Brasil. Para ficar mais próximo do desejado título da competição, que garante o retorno à Copa Libertadores do ano que vem, a equipe precisa superar o Coritiba, nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.