São Paulo joga por um empate contra o Ceará para continuar vivo nas Copas

A derrota de virada para o Palmeiras nos minutos finais, em junho, no Morumbi, modificou o planejamento do técnico Rogério Ceni para o restante da temporada. O Campeonato Brasileiro perdeu espaço. As Copas são o foco e avançar à semifinal da Sul-Americana é o objetivo do São Paulo nesta quarta-feira, na Arena Castelão, quando um empate contra o Ceará será suficiente. Quem se classificar enfrenta o Atlético-GO na semifinal.

A situação no Brasileirão, claro, preocupa após seis jogos sem vencer, sendo duas derrotas consecutivas, mas Rogério Ceni não tem como colocar em campo o time considerado titular nas três competições. Os principais jogadores foram preservados na derrota para o Flamengo para tê-los prontos para o desafio de continuar vivo nas Copas.

"Não quero passar susto no Brasileiro, mas não posso abrir mão das copas", resumiu Rogério Ceni.

Após utilizar o rodízio de jogadores durante boa parte da temporada, o treinador agora tem administrado os minutos para não colocar sempre uma equipe reserva no Brasileirão. Miranda e Diego Costa, por exemplo, atuaram apenas um tempo cada um diante do Flamengo. Artilheiro da equipe na temporada, Calleri já sabia que iria jogar os 45 minutos finais.

"É um momento delicado que teremos de ter resiliência, paciência e enfrentar. Vamos tentar nossa vida lá contra o Ceará, chance de chegar em uma semifinal. Vai ser assim: com dificuldade, tentando sobreviver no Brasileiro e tentando passar nas copas", afirmou o técnico.

A vantagem do São Paulo poderia ser maior para o jogo de volta das quartas de final, mas um erro de Calleri determinou o placar mínimo no Morumbi. Após fazer 1 a 0 com Nikão, o time de Rogério Ceni teve chance de ampliar em uma cobrança de pênalti, mas o argentino parou no goleiro João Ricardo.

Após o jogo decisivo com o Ceará, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, domingo, no Morumbi, e na outra semana já decide o seu destino na Copa do Brasil. A partida contra o América-MG será na quinta-feira, no Independência. Na ida, 1 a 0 para o time tricolor.

"As Copas só não são ilusórias para quem é campeão. Ela faz você perder tempo no Brasileiro. Tem de jogar pensando que na quarta-feira tem jogo decisivo. A gente vem enfrentando maratona, tentamos fazer o melhor que pudemos", analisou Rogério Ceni.

O treinador perdeu Rafinha para o confronto. O lateral sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. Igor Vinicius será o titular. A tendência é Rogério Ceni escalar o São Paulo no 3-5-2, com Luciano e Calleri no comando do ataque.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

CEARÁ - João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza, Vina e Lima; Zé Roberto. Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO PAULO - Felipe Alves; Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Fernando Rapallini (Argentina).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Arena Castelão.

TRANSMISSÃO - Conmebol TV.