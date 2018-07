São Paulo joga sem Ganso e terá seis mudanças na quarta

O técnico interino Milton Cruz armou um São Paulo bastante modificado para enfrentar a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Do time que atou no último domingo, na derrota para o Botafogo, em Ribeirão Preto, são seis mudanças entre os titulares, como a saída do zagueiro Rafael Toloi, dos volantes Souza e Denilson e do meia Paulo Henrique Ganso.

A partida desta quarta encerra a primeira fase do Estadual. O São Paulo já está classificado em primeiro lugar do Grupo A e vai encarar o Red Bull Brasil pelas quartas de final, em jogo único, mas sofre com uma série de desfalques no setor ofensivo. Os atacantes Luis Fabiano e Alan Kardec estão machucados e Ewandro, de 19 anos apenas, figura na seleção brasileira Sub-20 para torneio amistoso na Áustria, junto com o meia Boschilia. Kardec tem problema nos ligamentos do joelho direito e pode ser desfalque por até seis meses.

No treino coletivo da manhã desta terça-feira, o técnico interino armou a equipe no esquema tático 4-3-3 com a seguinte formação: Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Dória e Carlinhos; Rodrigo Caio, Hudson e Thiago Mendes; Jonathan Cafu, Centurión e Alexandre Pato. Milton Cruz enfatizou ao trio do meio-campo a necessidade de se movimentar e alternar as posições. O time trabalhou jogadas pelo lado direito, com Bruno e Jonathan Cafu.