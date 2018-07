São Paulo joga suas últimas fichas no Brasileiro contra Inter

Restam apenas cinco partidas para o São Paulo tentar tirar a vantagem de cinco pontos do Cruzeiro na liderança, por isso tropeçar é assinar o atestado de morte no Campeonato Brasileiro. Sem margem para manobra, o Tricolor enfrenta o Internacional no Morumbi para tentar dar o último susto no rival e armar um bote fatal no fim da competição.

Se bater o Colorado, o São Paulo encurta a distância temporariamente para dois pontos e joga a responsabilidade para o líder, que domingo jogará contra o Santos fora de casa. Como o Cruzeiro visitará o Grêmio na rodada seguinte e o Tricolor pega o Palmeiras no Morumbi, a expectativa é de que a combinação de resultados dê uma chance para desalojar o líder de sua posição pela primeira vez desde a sexta rodada.

Entre a frieza dos números e o mar de possibilidades que os resultados oferecem, há ainda um fator psicológico que os são-paulinos enxergam como favorável: como o Cruzeiro entra em campo também nesta quarta para iniciar a decisão da Copa do Brasil contra o arquirrival Atlético-MG, a esperança é de que uma derrota diante do Galo abale a confiança e possa minar o grupo justamente na reta final.

"É um dos maiores clássicos do futebol brasileiro e será uma final que misturará os ânimos. Quem sabe se o Atlético-MG ganhar não dá uma abalada na confiança do Cruzeiro nessa reta final?", disse Alan Kardec.

Mas de nada adianta torcer para o insucesso do rival se a equipe não fizer sua parte. Invicto há cinco partidas no Brasileiro, o São Paulo sabe que não resta outra alternativa para manter o sonho do hepta vivo a não ser bater o Inter, que briga por uma vaga no G-4 mas vem em momento de baixa após ser goleado pelo Grêmio no último fim de semana.

Ao contrário do que fez no fim de semana, quando poupou uma série de titulares contra o Vitória no Barradão. Muricy Ramalho mandará a campo o que tem de melhor. As exceções ficam por conta de Pato e Toloi, em fase final de recuperação muscular, e de Alvaro Pereira, que se juntou à seleção do Uruguai e será desfalque também contra o Palmeiras.

O descanso de parte do elenco e o dia extra de folga - a equipe se reapresentou apenas na terça-feira - foram comemorados pelos jogadores, que tiveram uma pausa na maratona de jogos e viagens e puderam aumentar a recuperação física. Eles esperam mostrar fôlego renovado nesta quarta-feira.

"Os torcedores estão vendo que estamos confiantes, mas não é fácil. No Brasileiro você pega equipes que estão mal na classificação e elas acabam te tirando pontos. Isso já aconteceu com a gente e pagamos um preço muito alto por isso. Pensamos em vencer e contamos com o apoio da torcida. Vivemos um bom momento", afirmou Kardec.

SILÊNCIO

Se do lado Tricolor sobram sorrisos, a atmosfera no Inter é pesada e o time flerta com a crise após a goleada sofrida no fim de semana. No último treino Abel Braga fechou as portas para trabalhar com o grupo em privacidade.

Não bastasse a pressão de precisar mostrar poder de reação, o treinador não poderá contar com Willians, suspenso, Aránguiz, com a seleção chilena, e D'Alessandro, que sentiu dores musculares e não viajou com a delegação.

SÃO PAULO X INTERNACIONAL

Quarta-feira, 22 horas

Local: Morumbi

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Hudson, Paulo Miranda, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Alan Kardec e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

INTER: Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Fabrício; Ygor, Bertotto, Alan Patrick e Alex; Valdivia, Nilmar.