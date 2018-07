São Paulo jogará com titulares contra o Internacional

O São Paulo jogará nesta domingo com a sua equipe titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Com o time classificado às semifinais da Libertadores, o técnico Ricardo Gomes confirmou que irá escalar a força máxima diante do Internacional, no Beira-Rio, pela terceira rodada do torneio.

"Priorizamos a Libertadores, mas agora é o mesmo time em todos os jogos", afirmou o treinador, que aproveitará o fato do São Paulo só voltar a jogar na Libertadores, exatamente contra o Internacional, apenas no dia 28 de julho, após a realização da Copa do Mundo.

Ricardo Gomes também ressaltou que terá uma boa oportunidade para conhecer o próximo oponente na Libertadores. "Os três pontos estão em primeiro lugar. Depois você consegue ver um pouco mais do adversário. Uma coisa é você analisar por vídeo, outra é você ter um confronto direto",disse.

Se repetir a escalação que venceu o Cruzeiro na quarta-feira, no Morumbi, por 2 a 0, Ricardo Gomes deverá escalar a seguinte formação em Porto Alegre: Rogério Ceni; Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Cicinho, Hernanes, Rodrigo Souto, Marlos e Junior Cesar; Dagoberto e Fernandão.