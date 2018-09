São Paulo jogará sem Rojas pela primeira vez após estreia do reforço

O São Paulo viverá uma situação inédita desde que o atacante Rojas estreou pela equipe, em julho: jogar sem ele. O equatoriano recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, e será desfalque para o compromisso do próximo sábado, contra o América-MG, às 16h, no Morumbi.

Dono da maior sequência vigente de partidas no elenco, ele participou das 15 realizadas desde que entrou em campo pela primeira vez com a camisa tricolor: na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, em 18 de julho, no primeiro jogo do time após a pausa da Copa da Rússia.

Contratado durante o período de "folga" do calendário brasileiro, Rojas entrou no time e não saiu mais. Até aqui, marcou um gol e deu passe para quatro, ficando atrás apenas de Everton no ranking de "garçons" da equipe na temporada – o companheiro soma seis assistências.

No returno, ele jogou quase o tempo inteiro nos seis jogos disputados. Saiu aos 43 do segundo tempo no empate com o Parana (1 a 1) e aos 39 no 0 a 0 contra o Santos, no último domingo.

A definição do seu substituto dependerá da evolução física de outros dois atletas, Everton e Bruno Peres. O primeiro deixou o jogo na Vila ainda no primeiro tempo, reclamando de dores na coxa esquerda, e o segundo, atualmente afastado para tratar de lesão muscular, é aguardado para voltar aos treinos com a equipe nesta semana.