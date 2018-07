São Paulo jogou bem e o empate com Joinville foi justo, diz Osorio

O técnico Juan Carlos Osorio afirmou que o São Paulo atuou bem no empate por 0 a 0 contra o Joinville, na noite desta quarta-feira, em Joinville, considerando os desfalques que a equipe teve. Ao todo, foram dez desfalques, entre eles, o goleiro Rogério Ceni, o zagueiro Luiz Eduardo, o volante Rodrigo Caio e o atacante Luis Fabiano.

"Com tantos desfalques, fomos bem, criamos situações de gol e competimos bem com uma equipe boa no jogo aéreo. Temos muitos jogadores baixos. Um resultado justo. Nós atacamos e quase conseguimos o placar", diz o técnico Juan Carlos Osorio em entrevista coletiva após a partida em Santa Catarina.

Depois de ter de montar a equipe com dez desfalques em Santa Catarina, Osorio terá ainda mais dificuldades contra o Inter, sábado, no Morumbi. Pato, Thiago Mendes e Wesley levaram o terceiro cartão amarelo e serão novos desfalques. "Treinamos diariamente diferentes misturas e mudanças. Em várias oportunidades, treinaram Edson Silva e Lyanco, que fez um bom jogo. Para o próximo jogo, não é uma nova situação. É uma constante. Vamos treinar sem esses jogadores importantes como Pato, Thiago Mendes e Wesley", disse Osorio.

Por outro lado, Rogério Ceni, Lucão, Luiz Eduardo e Carlinhos podem se recuperar de contusões. Hudson cumpriu suspensão e volta à equipe. Além disso, a diretoria corre para regularizar a documentação do atacante Rogério no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.