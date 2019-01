São Paulo jogou uma vez contra os dois adversários da Florida Cup

O São Paulo já enfrentou Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL, seus adversários na Florida Cup, que começa nesta quinta-feira, uma vez cada. E está invicto diante dos europeus: ganhou dos alemães e empatou com os holandeses.

O duelo contra o time alemão aconteceu em 1969, em um torneio amistoso disputado na Espanha. No Estádio Mestalla, casa do Valencia, o São Paulo venceu por 2 a 0, gols de Babá e Zé Roberto. Aquela geração tinha nomes que figuram na lista dos grandes ídolos da história do clube, como Roberto Dias, Terto e Paraná, que foram titulares nessa partida.

Já o confronto perante a equipe holandesa se deu em 1997, para um público de pouco mais de sete mil pessoas no Morumbi. O Ajax, em fim de temporada na Europa, excursionava pela América do Sul sem várias de suas estrelas e já havia enfrentado Universidad Católica, no Chile, e Boca Juniors, na Argentina. Perdeu dos chilenos (1 a 0) e dos argentinos (3 a 2).

O amistoso disputado no dia 10 de junho terminou empatado em 1 a 1 e teve um incidente inusitado. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, quando o Ajax vencia por a 1 a 0 (gol de Nordin Wooter), uma forte neblina tomou conta do estádio. Pouco se enxergava na transmissão da TV, a ponto de o gol de empate, marcado por França, a nove minutos do fim, ter passado quase despercebido. Em seguida, o árbitro Oscar Roberto de Godói acabou encerrando o jogo.

A escalação daquele jogo teve: Rogério Ceni; Cláudio (Alberto), Rogério Pinheiro, Bordon e Serginho; Axel, Belletti, Luis Carlos (Edmílson) e Fábio Aurélio; Marques (França) e Dodô. O técnico do time era o uruguaio Dario Pereyra. Do lado holandês, os nomes mais famosos presentes eram do atacante Marc Overmars e do técnico Louis van Gaal.

Com várias caras novas para a temporada 2019, o São Paulo estreia na Florida Cup às 22h desta quinta, contra o Eintracht Frankfurt. No sábado, às 16h, o rival será o Ajax.