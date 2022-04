São Paulo visita o Juventude pela Copa do Brasil e tenta melhorar retrospecto fora de casa

O São Paulo voltou do Rio de Janeiro com o sentimento de frustração pela derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Rogério Ceni tem outro desafio, agora pela Copa do Brasil, contra o Juventude, nesta quarta-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da terceira fase.

O time tricolor sabe que precisa melhorar o desempenho atuando como visitante contra adversários da Série A: foram quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos atuando longe do Morumbi. O único triunfo recente foi no convincente 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão.

A alternância entre atuações convincentes e outras abaixo do esperado tem sido constante neste início de ano. Ceni deve seguir com o rodízio na equipe, mas não revelou quais mudanças fará na equipe titular.

“Vamos fazer o melhor time que nós tenhamos para enfrentar o Juventude. É uma competição importante financeiramente para o clube pelo momento que atravessa. Vamos fazer trocas para fazer um time equilibrado pensando também no jogo de sábado (Red Bull Bragantino)”, disse o treinador.

Outro sinal de alerta para o São Paulo é a marcação pelos lados do campo. Na goleada por 4 a 0 sobre o Palmeiras na final do Paulistão e na derrota para o Flamengo por 3 a 1, os dois adversários exploraram jogadas pelas laterais e encontraram muito espaço nas pontas. Diante do time carioca, no domingo, o adversário chegou a dois dos três gols dessa forma: explorando as costas de Rafinha no primeiro e Wellington no segundo.

Se a defesa precisa de ajustes, o ataque, em especial Calleri, vive ótimo momento. O argentino já marcou 12 gols em 19 partidas e vem sendo peça decisiva para Rogério Ceni. Seu recorde é uma temporada foi em 2015 quando balançou as redes 21 vezes com a camisa do Boca Juniors.

Adversário do São Paulo, o Juventude vem de uma goleada sofrida para o América-MG por 4 a 1 , em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, e o técnico Eduardo Baptista pode fazer trocas no time titular. Novos reforços do clube gaúcho, o zagueiro Vitor Mendes e o volante Jean Irmer devem fazer suas estreias nesta quarta-feira. O Juventude eliminou Porto Velho e Real Noroeste nas duas primeiras fases da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE - Cesar; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vitor Mendes), Rafael Forster e Busanello; Jean Irmer, Jadson, Capixaba, Chico e Paulinho Moccelin; Ricardo Bueno. Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO PAULO - Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo; Luan, Rodrigo Nestor, Alisson e Gabriel Sara; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Alfredo Jaconi.

TRANSMISSÃO - Amazon Prime.