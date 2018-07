São Paulo lamenta chance perdida de colar no Cruzeiro A derrota do Cruzeiro para o Flamengo fez com que os times que estão na briga pelo título tivessem a oportunidade de se aproximar do líder do Campeonato Brasileiro, mas não foi o que o São Paulo conseguiu. A derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo, manteve a diferença para o time mineiro em sete pontos. O volante Denilson lamentou o fato de a equipe perder a chance de encostar.