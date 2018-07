São Paulo lamenta chances e mostra desânimo após derrota

O São Paulo saiu de campo rapidamente e desanimado depois da derrota por 3 a 1 para o Santos, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil. Poucos jogadores quiseram falar com os repórteres e o discurso comum foi de resignação pela dificuldade em reverter o placar e conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil, título inédito para o clube.

"Agora ficou difícil para a gente. A bola não quis entrar e não foi o nosso dia", afirmou o volante Rodrigo Caio. A última chance de título na temporada ficou distante para a equipe e especialmente para Rogério Ceni, que busca encerrar a carreira como campeão. "Vamos tentar o que podemos fazer no segundo jogo. Se aproveitarmos a metade das chances que tivemos, podemos fazer um bom jogo", comentou o jogador de 42 anos.

No segundo tempo o técnico Doriva fez o time avançar e colocou em campo dois atacantes de área. O titular Luis Fabiano teve a companhia de Alan Kardec. A dupla levou perigo, porém perdeu muitas chances e não conseguiu amenizar a desvantagem construída logo no começo da etapa final.

Quem mais lamentou a derrota foi Ganso. O camisa 10 teve a chance de virar a partida no primeiro tempo, mas desperdiçou. "Vamos ter que jogar tudo para o segundo jogo", disse. O São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, com a obrigação de vencer por três gols de diferença um rival que tem uma sequência de 11 vitórias seguidas como mandante no Campeonato Brasileiro.