São Paulo lança 'bíblia' que conta história do clube

A "Bíblia do são-paulino", publicação licenciada do clube, chega às livrarias nesta semana apostando num formato que vai muito além do livro convencional.

A obra traz um livro em formato de bíblia que conta a história do clube desde a sua fundação até os dias atuais. Além disso, traz ainda uma caixa com reproduções que são itens de colecionador.

Entre os mais de 30 itens que acompanham a caixa, estão reproduções da carteirinha do atacante Careca, RG de Leônidas da Silva, ficha cadastral de Adhemar Ferreira da Silva, partitura do hino de 1966, e o diploma do Guinness Book para Rogério Ceni pelo maior número de gols marcado por um goleiro.

Bíblia do são-paulino

Autores: Rui Branquinho e Michael Serra

Editora: Panda Books

Formato: caixa com mais de 30 itens

Preço sugerido: R$ 159,90