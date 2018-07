São Paulo lança camisa de dupla face com cores da seleção brasileira

SÃO PAULO - O torcedor do São Paulo terá uma camisa especial para torcer pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo. A fornecedora de material esportivo do clube, a Penalty, vai colocar à venda uma camisa dupla face. De um lado, estará o uniforme tradicional do time do Morumbi e do outro, as cores verde e amarela com o escudo do clube.

A nova camisa deve custar R$ 229,90 e deve chegar às lojas a partir da próxima semana. A Penalty também lançou o mesmo produto para outros clubes com quem tem contrato.