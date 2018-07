São Paulo lança corrida de rua com chegada no estádio do Morumbi

Em parceria com a Under Armour, o São Paulo lançou nesta segunda-feira a Tricolor Run, a corrida de rua oficial do clube. A edição de estreia está marcada para o dia 16 de julho e será a primeira da parceira esportiva do clube no Brasil. "É um projeto atual, super moderno, algo que o São Paulo não faz desde 2012. Estamos retomando esse trabalho junto com a Under Armour, que é mais do que uma parceira de camisa. O projeto engloba ativações com nossos sócios e sócios torcedores", explica Vinicius Pinotti, diretor de marketing do clube.

A corrida de rua terá duas distâncias, de 5km e 10km, será disputada com largada e chegada no estádio do Morumbi e percorrendo as principais ruas e avenidas do bairro. Segundo Rodrigo Farah, responsável pela comunicação da Under Armour, a expectativa é que participem entre 3 mil e 3.500 pessoas. A inscrição custa de R$ 100 a R$ 120 e a largada para a prova de 5km é às 7h e para a de 10km é às 7h15.

"Será a primeira corrida de rua que a Under Armour patrocina. Esperamos que seja a primeira prova de muitas pela frente, pois essa é uma categoria foco para a gente. Para nós, essa corrida não é um evento de um dia só. Vamos trabalhar uma série de ativações que vão acontecer até o dia da prova. Vamos oferecer treinos específicos para os atletas, vamos premiar com kits mensais os torcedores. Estamos inclusive preparando um desafio para o Pintado (auxiliar de Rogério Ceni) para ele correr a prova e vamos contar essa história nas redes sociais", revela Farah.

Segundo Pinotti, o São Paulo tem tradição com o atletismo e a intenção é retomar isso. "É mais uma ativação da parceria. Não tem dinheiro novo entrando nisso, é uma questão de imagem. Isso demonstra que estamos atentos ao mercado. As ativações de intervalo das partidas já mostram isso. É mais um passo dessa parceria e tenho orgulho de estar apresentando isso", conclui.