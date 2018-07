São Paulo lança documentário com bastidores da despedida de Lugano; assista

O São Paulo lançou na noite desta quinta-feira um documentário em homenagem ao zagueiro Diego Lugano, que se despediu do clube como jogador na última rodada do Campeonato Brasileiro deste ano e estuda a possibilidade de atuar fora dos gramados no clube a partir do ano que vem.

Don Diego: Carne, Osso e Coração, assistido por quase 30 mil pesoas durante transmissão ao vivo no Youtube, agora está disponível gratuitamente na plataforma, e traz relatos de atletas do São Paulo sobre a presença e a atuação de Lugano nos vestiários. O longa ainda traz imagens dos bastidores da despedida de Lugano, antes do duelo contra o Bahia, no Morumbi.

"A realidade superou muito minha expectativa", revela Lugano, no documentário. "Nunca imaginei no que eu poderia representar o São Paulo, uma instituição tão grande. Acho que o que pode passar, sempre, é que você pode ser profissional, competitivo, mas também, e principalmente, ser humano, transmitir valores, ser honesto, leal. Você pode conquistar tudo e ainda se sentir vazio se não consegue transmitir certos valores."

Na produção, Lugano diz que seu vínculo com o São Paulo está apenas começando, e que parar de jogar no time tricolor é apenas o fim de uma etapa.

"O vínculo só está começando. Vou levar o São Paulo para sempre comigo e acho que o São Paulo também vai se lembrar de mim por muito tempo. O que ficou para trás é uma etapa que um dia tinha que acabar. Me desligar do São Paulo é impossível. Nossa identificação é muito grande e sinto que sempre vou ajudar."