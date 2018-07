São Paulo lança site para marcar o aniversário de Ceni

O São Paulo lançou nesta sexta-feira um site especial de homenagem ao ex-goleiro Rogério Ceni, o www.prasemprem1to.com.br. A data marca o aniversário de 43 anos do ídolo do clube, que se aposentou no fim do ano passado e ganhou agora uma página com mais de 200 fotos, vídeos com gols e defesas, números, recordes e um material para relembrar o jogo de despedida, realizado em dezembro do ano passado no estádio do Morumbi.

O conteúdo também estará disponível em breve em inglês e espanhol. A página também permite ao torcedor personalizar fotografias para as redes sociais com homenagem ao ex-goleiro, fora um e-book especial com a trajetória completa e a opção de ouvir uma lista de músicas selecionadas por Rogério Ceni, que é fã de rock. O site produzida pela agência Publishouse, com o apoio do Arquivo Histórico do São Paulo.

Ceni disputou 1.237 jogos pelo São Paulo, o último oficial deles em outubro do ano passado, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O ex-goleiro se despediu do futebol em 11 de dezembro de 2015, em partida entre os campeões mundiais pelo clube em 1992 e 1993 contra a equipe vencedora do Mundial de 2005. O evento lotou o Morumbi. O ídolo encerrou a carreira com 131 gols marcados pela equipe.

O substituto de Ceni no gol para o início desta temporada é Denis. Contratado pelo São Paulo em 2009, o jogador passou todas as temporadas anteriores como reserva do capitão. Na última quarta-feira, o novo titular estreou no cargo na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, em Assunção, em amistoso de pré-temporada.