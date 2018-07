São Paulo lança terceira camisa com preços entre R$ 199,90 e R$ 349,90

O São Paulo lançou nesta segunda-feira o seu novo terceiro uniforme. A camisa é preta e conta com o escudo do clube em marca d'água por todo o uniforme. A peça também possui detalhes em bordô nas mangas e na gola. O calção e os meiões seguem o tom dos detalhes da camisa.

A estreia da nova camisa será diante do Sport, no dia 1.º de outubro, no Morumbi, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria e o fabricante do uniforme, a empresa norte-americana Under Armour, preparam um evento com a participação da torcida. A expectativa é de que o São Paulo chegue ao jogo contra o Sport fora da zona do rebaixamento - hoje, a equipe é a 17.ª colocada do Nacional, com 27 pontos.

De acordo com a Under Armour, a partir do contato com o suor a camisa mantém o corpo resfriado. O tecido utilizado no novo uniforme do São Paulo também proporciona grande absorção do suor, permitindo que as peças continuem leves ao longo da atividade física.

A camisa está à venda no site da Under Armour (www.underarmour.com.br). A partir de terça-feira, a peça também será comercializada na lojas físicas do fabricante. Os preços variam de R$ 199,90 (versão Infantil) a R$ 349,90 (versão Performance).