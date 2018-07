São Paulo lembra goleada e alfineta Corinthians nas redes

Há exatos 10 anos, no dia 8 de maio de 2005, o São Paulo aplicava uma goleada histórica sobre o rival Corinthians em pleno Pacaembu: 5 a 1. O resultado derrubou o técnico alvinegro Daniel Passarella e afundou o clube em uma crise, enquanto embalou o time do Morumbi rumo ao título da Libertadores. Pelas redes sociais, o São Paulo não deixou a data passar em branco e aproveitou para 'alfinetar' o arquirrival.

"Bom dia, são-paulino! Você sabia que há dez anos... Rogério Ceni, Luizão (2x), Danilo e Cicinho aprontaram essa?", publicou o Facebook oficial do clube, lembrando o placar do fatídico jogo. Na época, os jogadores corintianos foram acusados de 'corpo mole' para derrubar o treinador argentino. Porém, ao longo daquele ano, o Corinthians se livrou da crise e faturou o polêmico Campeonato Brasileiro de 2005, sob o comando de Carlos Tévez.

O São Paulo também guarda boas lembranças do ano de 2005. A goleada contra o Corinthians sucedeu o título paulista e precedeu os canecos da Libertadores e do Mundial Interclubes. Vale lembrar que, seis anos depois, em 26 de junho 2011, no mesmo Pacaembu, o time do Parque São Jorge deu o 'troco' e fez 5 a 0 no São Paulo, no mesmo Pacaembu, com gols de Liedson (3), Danilo e Jorge Henrique. Novamente, o Corinthians conquistaria o Brasileirão daquele ano.