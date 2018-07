São Paulo leva a melhor e contrata volante Thiago Mendes

Se o Palmeiras se apressou em apresentar novas contratações antes da virada do ano, mais uma vez, uma das pretensões do clube alviverde escolheu o São Paulo. Como aconteceu nas últimas disputas por jogadores, a jovem promessa do Goiás Thiago Mendes fechou com a equipe de Muricy Ramalho. A transferência foi finalizada na noite desta quinta-feira pelos representantes do atleta.

Palmeiras e São Paulo ofereceram 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 40% dos direitos econômicos do jogador, que pertencem ao Goiás. Ambas ofertas foram aceitas, mas Thiago Mendes preteriu o Palmeiras, que contratou o companheiro de equipe Amaral, apresentado no início da semana.

A equipe do Morumbi tentou a contratação por meio dos empresários, enquanto o Palmeiras negociou diretamente com o Goiás. Na iminência de perder o jogador, o São Paulo voltou atrás, negociou com o clube goiano e convenceu o jogador a escolher a equipe de Ganso e Ceni.

Uma dos destaques do Goiás no Brasileirão, o jogador de 22 anos admitiu que não esperava ser tão cobiçado pelo que fez na temporada. "Está sendo diferente, nunca vivi isto na minha vida. Vamos dizer que assusta um pouco, mas está acontecendo, graças a Deus. É o que eu sempre queria. Estou feliz pelas propostas e espero mostrar um bom futebol", comentou antes de anunciar a decisão.

O volante será o terceiro reforço do São Paulo para a próxima temporada. A equipe também acertou com os laterais Bruno e Carlinhos, ambos do Fluminense. Outro jogador que reforçará o vice-campeão brasileiro é o zagueiro Breno, que retorna ao futebol após sair da prisão na Alemanha.