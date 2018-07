São Paulo leva 'legião carioca' para encarar o Fluminense no Rio

A mística do Maracanã, palco do jogo contra o Fluminense, neste domingo, às 16h (de Brasília), não deverá ser problema para o São Paulo, que visita o rival pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma verdadeira "legião carioca" no elenco, o time conta com diversos atletas que tiveram ligação recente ou importante com o Rio de Janeiro.

Um dos "guias turísticos" mais experientes do grupo é Diego Souza, que volta a ser relacionado após se ausentar das duas primeiras rodadas do campeonato – estava com amigdalite diante do Paraná e foi vetado por Aguirre contra o Ceará. Formado nas Laranjeiras, sede do Fluminense, o atleta de 32 anos também já passou por Flamengo e Vasco, clube para o qual, aliás, quase voltou na semana passada.

Há também quem tenha acabado de vir de lá. Caso de Everton, ex-Flamengo. Após estrear pelo São Paulo na rodada passada, o reforço mais caro da temporada (custou R$ 15 milhões) deverá ser titular mais uma vez neste domingo.

Outro com vivência recente na terra do Cristo Redentor é Nenê. O jogador, nascido em Jundiaí (SP), voltou para o futebol brasileiro em agosto de 2015, após mais de uma década fora do país. Escolheu o Vasco para retomar a carreira. Jogar no Maracanã será uma espécie de reencontro.

"Já disputei grandes clássicos no Maracanã, já fui campeão lá e guardo boas lembranças. Agora, espero repetir isso pelo São Paulo", comentou o camisa 7.

A barca carioca conta ainda com o goleiro Sidão, que despertou interesse do clube tricolor por suas atuações pelo Botafogo. Sem contar os coadjuvantes, como Bruno e Anderson Martins, hoje reservas da equipe, mas com experiências em Fluminense e Vasco, respectivamente.

ANSIEDADE

Por outro lado, há quem esteja contando os minutos para pisar pela primeira vez no gramado do histórico estádio. É o caso do volante Liziero, de 20 anos, que acaba de renovar contrato com o clube e fará sua estreia no Maraca.

"Pra mim, tudo está sendo a primeira vez. Foi assim quando subi, depois, na Argentina (referindo-se ao jogo contra o Rosario, o seu primeiro com o time profissional fora do país) e, agora, será no Maracanã. Tudo é novo e estou me acostumando. É legal, mas, quando o jogo começa, tudo fica normal", garantiu o novato.

FICHA TÉCNICA

Fluminense: Júlio César; Renato Chaves, Gum e Frazan; Léo, Jadson, Richard, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro

Técnico: Abel Braga

São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda e Bruno Alves; Régis, Petros, Jucilei, Liziero e Edimar; Nenê e Valdívia (Diego Souza)

Técnico: Diego Aguirre

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Local: Maracanã, no Rio

Horário: 16h