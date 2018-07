São Paulo leva sufoco, mas segura empate com o Internacional no Beira-Rio

Na estreia de Ricardo Gomes, o São Paulo evitou deixar Porto Alegre com uma derrota por um placar até elástico, tamanhas chances de gol do Internacional e, no fim, o empate por 1 a 1 com o time gaúcho acabou sendo até um bom resultado para a equipe paulista neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 27 pontos e se mantém distante do pelotão de elite do Brasileiro. Já o Inter foi para 23 e continua lutando para não se aproximar da zona de rebaixamento.

De positivo para o novo treinador são-paulino, apenas a boa atuação do goleiro Denis, que mesmo tendo levado um gol discutível - alguns torcedores acham que ele falhou -, realizou pelo menos outras quatro intervenções e evitou a derrota.

No geral, o São Paulo fez uma partida muito ruim e o empate acabou sendo bom, dentro do que foi a partida. Um fato curioso é que o gol de Cueva foi o sétimo seguido de estrangeiro pelo São Paulo no Brasileiro. A última vez que um brasileiro fez pela equipe paulista foi Alan Kardec, no dia 10 de julho, na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG.

O São Paulo entrou em campo com um esquema semelhante ao adotado por Edgardo Bauza, no 4-2-3-1. Mesmo com Michel Bastos mais recuado, ajudando na criação das jogadas, o Inter foi quem ditou o ritmo do jogo e teve mais a posse de bola.

Pressionado pelos 12 jogos sem vencer, o Inter mostrava dedicação para aproveitar a má fase tricolor e conseguia chegar com facilidade ao ataque. Acuado, o São Paulo conseguiu dar o primeiro chute só aos 30 minutos.

Logo em seguida, ao 35, Paulão derrubou Hudson dentro da área. Cueva cobrou o pênalti e colocou os visitantes na frente. Um duro golpe ao time colorado.

Na etapa final, Celso Roth colocou Ariel no lugar do inoperante Nico López para ter uma referência na área e aproveitar melhor as oportunidades criadas. De fato, a finalização melhorou, mas começou a brilhar a estrela do contestado Denis.

Em menos de dois minutos, o sucessor de Rogério Ceni fez três grandes defesas. Ariel tentou de cabeça e ele defendeu. Paulão saiu na cara do gol e ele bloqueou o chute. Depois salvou de novo, em chute de Sasha.

Então, dois lances mostraram que não só Denis, mas a sorte também estava do lado tricolor. Seijas chutou, Lyanco desviou e a bola bateu na trave. Em seguida, Ariel driblou Denis, chutou e Mena, de carrinho, salvou um gol certo.

Mas após tanta pressão, o Inter conseguiu o empate. Aos 39, Seijas cruzou e Mena, após evitar um gol certo, desviou a cabeçada de Ernando e marcou contra.

Quando parecia que a derrota de virada seria certa, a sorte voltou a estar no lado do São Paulo. Aos 45, Buffarini fez pênalti em Eduardo. Valdivia chutou muito mal e jogou longe do gol.

No fim, o resultado acabou sendo até bom para o São Paulo e péssimo para o Inter, que jogou muito melhor, perdeu pênalti e completou 13 jogos sem vencer.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 1 SÃO PAULO

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Ceará (Andrigo), Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Eduardo, Valdívia e Seijas; Eduardo Sasha (William) e Nico López (Ariel). Técnico: Celso Roth.

SÃO PAULO - Denis; Buffarini, Maicon, Lyanco e Mena; João Schmidt, Hudson (Carlinhos), Michel Bastos (Gilberto), Kelvin (Wesley) e Cueva; Chávez. Técnico: Ricardo Gomes.

GOLS - Cueva, aos 36 minutos do primeiro tempo. Mena, contra, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Paulão, Cueva e Buffarini.

PÚBLICO - 23.079 pagantes.

RENDA - R$ 595.210,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).