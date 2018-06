São Paulo leva susto, mas goleia o Cruzeiro-DF na estreia pela Copa São Paulo

O São Paulo foi surpreendido logo aos oito minutos, quando Carlos Alberto abriu o placar para o Cruzeiro-DF, mas depois fez valer a superioridade técnica e estreou com vitória por goleada de 6 a 2, no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto (SP), que é a sede do Grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com os primeiros três pontos somados, o São Paulo divide a liderança da chave com o Botafogo-SP, que na partida preliminar ganhou do Sergipe-SE por 2 a 1. Neste sábado, o time comandado pelo técnico André Jardine enfrenta os sergipanos, enquanto que os donos da casa encaram o Cruzeiro-DF.

Logo aos oito minutos, Carlos Alberto arriscou de fora da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Júnior, abrindo o placar de forma surpreendente para o clube do Distrito Federal. Quatro minutos depois, porém, o São Paulo empatou com Igor. A partida em Ribeirão Preto era aberta e o time paulista conseguiu a virada aos 29. Liziero cruzou, Gabriel Novaes não dominou e a bola sobrou para Luan bater na saída do goleiro.

O São Paulo continuou em cima mesmo depois da virada e desperdiçou duas boas oportunidades na sequência. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o goleiro Avatar saiu mal do gol após cruzamento e Toró apenas completou. Logo no primeiro lance da etapa final, aos quatro, Gabriel Novaes bateu colocado na entrada da área e ampliou para o time paulista.

Em um lance polêmico, o Cruzeiro-DF diminuiu aos 18 minutos após bate e rebate dentro da área. Os jogadores do São Paulo ficaram pedindo falta em cima do goleiro. Depois, Oliveira e Fabinho sacramentaram a vitória tricolor.

Mais seis paulistas entraram em campo nesta quarta-feira. O Marília venceu o Tubarão-SC, enquanto que Tupã, Francana e Capivariano perderam. Por outro lado, Guarani e Linense ficaram no empate sem gols contra Criciúma e Náutico, respectivamente.

À noite, em Barueri, o Flamengo não precisou muito esforço para bater o Ji-Paraná por 6 a 0. Patrick, Pepê, Wendel, Victor Gabriel e Lucas Silva (2) fizeram os gols do time carioca.

Em Capivari, o Botafogo derrotou o Velo Clube por 4 a 1. Fernando, Luca, Luan e Rickson marcaram para o Rubro-Negro do Rio.

Confira os resultados desta quarta-feira pela Copa São Paulo:

Criciúma-SC 0 x 0 Guarani-SP

Náutico-PE 0 x 0 Linense-SP

Botafogo-SP 2 x 1 Sergipe-SE

Marília-SP 4 x 3 Tubarão-SC

Tupã-SP 0 x 3 Lagarto-SE

Francana-SP 0 x 1 Araxá-MG

Capivariano-SP 0 x 2 River-PI

São Paulo-SP 6 x 2 Cruzeiro-DF

Flamengo-RJ 6 x 0 Ji-Paraná (RO)

Botafogo-RJ 4 x 1 Velo Clube-SP