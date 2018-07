São Paulo libera alguns jogadores para férias antecipadas

O São Paulo retorna aos treinos nesta terça-feira e alguns jogadores devem ser liberados pela comissão técnica antes da rodada final do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Santa Cruz, no domingo, no estádio do Pacaembu, mas em termos de classificação o resultado não faz muita diferença - o tricolor já tem vaga garantida na Copa Sul-Americana do próximo ano.

A fila de liberados é puxada por jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica, a começar por Michel Bastos, que não vem sendo relacionado para a partidas e será negociado pela diretoria. O atacante Kelvin, que está emprestado e voltará para o Porto, também está livre da última semana de treinamentos.

Outro que pode ganhar férias antecipadas é Carlinhos, que vem sendo muito criticado pela torcida e pode sair do São Paulo na próxima temporada. Já o lateral-esquerdo Mena, que tem empréstimo só até o fim do ano, deve ganhar férias porque está suspenso e não poderá enfrentar o Santa Cruz na última rodada.

O São Paulo tem interesse em manter o jogador, mas a diretoria já avisou que não fará loucuras para segurá-lo no Morumbi. O lateral está emprestado pelo Cruzeiro até o fim desta temporada e também já manifestou o desejo de continuar, mas ainda não houve acordo entre o São Paulo e o empresário do atleta.