São Paulo libera Dagoberto para Internacional já em janeiro de 2012

SÃO PAULO - O São Paulo anunciou nesta quinta-feira que finalmente chegou a um acordo com o Inter para a liberação do atacante Dagoberto. O clube gaúcho vai pagar R$ 1,4 milhão para contar com o reforço já em janeiro, quatro meses antes do que estava inicialmente previsto.

O vínculo de Dagoberto com o São Paulo acabaria apenas em abril, mas ele já tinha assinado um pré-contrato com o Inter, para que se transferisse para lá a partir de maio. Diante disso, os dois clubes passaram a negociar um acordo para liberá-lo antes.

Assim, a rescisão contratual foi acertada entre os dois clubes e Dagoberto já poderá se apresentar ao Inter em janeiro, quando começa a pré-temporada. O atacante deixa o São Paulo após quase cinco anos, com 241 jogos disputados e 61 gols marcados no período.

"O Dagoberto foi bicampeão brasileiro e deixou sua história no São Paulo. É um excelente jogador e mostrou profissionalismo do começo ao fim de sua passagem. Desejamos a ele toda a sorte em sua carreira", afirmou o diretor de futebol Adalberto Baptista.

O dirigente são-paulino também comentou os detalhes do acerto. "Foi bom para todos. O Inter chegou próximo da nossa pedida. Está pagando 1,4 milhão de reais pela rescisão. Além disso, o São Paulo economiza em torno de 800 mil reais entre salários e encargos", disse.

Enquanto libera Dagoberto para transferência imediata para o Inter, o São Paulo já anunciou oficialmente cinco reforços para a próxima temporada: os zagueiros Edson Silva e Paulo Miranda, o lateral-esquerdo Cortês, o volante Fabrício e o meia Maicon.