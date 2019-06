São Paulo libera Nenê, Jucilei e Bruno Peres; Biro Biro rescinde

O meia Nenê, o volante Jucilei e o lateral-direito Bruno Peres foram liberados pelo São Paulo da reapresentação nesta segunda-feira. O trio não faz parte dos planos do técnico Cuca para a sequência da temporada e busca clubes interessados.

Outra novidade marcou a reapresentação tricolor: o atacante Biro Biro teve contrato rescindido. O jogador havia chegado ao clube no início desta temporada e tinha vínculo até o fim de 2022.

Biro Biro foi contratado após o término do seu vínculo com o Shanghai Shenxin, da China. O jogador participou apenas de duas partidas oficiais pelo São Paulo. Na rescisão, ficou acordado que o clube tricolor pode pedir o retorno do atacante até o fim deste ano, independentemente do time que ele estiver defendendo.

O São Paulo busca enxugar o elenco e, consequentemente, diminuir a folha salarial. A equipe terá pela frente apenas a disputa do Brasileirão até o fim desta temporada.

No fim de maio, após a eliminação na Copa do Brasil para o Bahia, o técnico Cuca admitiu que os próprios jogadores já sabiam que não estavam nos planos do clube.

A diretoria espera reduzir em mais de R$ 1 milhão a folha salarial, e Nenê, Jucilei e Bruno Peres têm salários considerados altos pelo que estão rendendo. O lateral-direito está emprestado pela Roma, da Itália, até o fim desta temporada. O meia também tem vínculo até dezembro, enquanto o contrato do volante vai até o fim de 2021.