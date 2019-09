São Paulo libera o volante Willian Farias para acertar com o Sport

O volante Willian Farias foi liberado pelo São Paulo para acertar empréstimo com o Sport. O jogador de 30 anos não vinha recebendo chances na equipe tricolor e deve ficar no clube pernambucano até o fim desta temporada, quando vence seu contrato com o São Paulo.

Willian Farias chegou ao São Paulo no início deste ano. O clube tinha a opção de prorrogar o vínculo do jogador por mais duas temporadas, algo que não acontecerá. No Sport, após o empréstimo, o volante deve assinar até o fim de 2020.

Ele realizou apenas sete partidas pelo São Paulo. Seu último jogo foi no dia 21 de agosto, quando entrou no segundo tempo e atuou por 15 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.

Willian Farias vinha sendo preterido por Luan, Tchê Tchê, Hudson e Liziero, os outros volantes do elenco do São Paulo. Ele chegou a receber sondagem do Coritiba, mas a negociação não avançou.

O Sport realizou outras negociações nos últimos dias para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Os meias Léo Artur e Marquinho e Marcinho foram contratados pelo clube pernambucano.

O Sport está na zona de acesso para a elite do futebol nacional. Com 21 rodadas disputadas na Série B, o time ocupa o terceiro lugar, com 35 pontos conquistados.