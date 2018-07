São Paulo liga o sinal de alerta para encarar o Flamengo no Morumbi

O goleiro Rogério Ceni pode ser a novidade do São Paulo para a partida desta quarta-feira, às 22h, contra o Flamengo. Na terça ele treinou normalmente, correu, saltou e praticou cobranças de faltas e de pênaltis. Depois, ainda fez fortalecimento no Reffis e se concentrou com o grupo. A presença do capitão é importante para um time que vem de duas derrotas seguidas e tenta se reabilitar no Brasileirão.

Sem o jogador, o São Paulo caiu diante do Coritiba e Corinthians. Poderia estar a um ponto do líder Cruzeiro, se vencesse os jogos, mas está a sete por causa das duas derrotas. Nos últimos dias, uma tendinite no joelho esquerdo atormentou o goleiro e hoje ele fará alguns testes para saber se tem condições de entrar em campo.

Para seus companheiros, a presença de Ceni é um fator de motivação a mais. "O Rogério é nosso capitão. Ele é um líder que todo mundo gostaria de ter, não menosprezando nossos outros goleiros. A presença dele é muito importante, e ficaremos felizes se ele jogar. É de suma importância e dá segurança para a defesa", avisa o zagueiro Edson Silva.

O retorno de Ceni vem em um momento que o São Paulo vê concorrentes diretos ao título e às vagas da Libertadores se aproximarem. Por isso, o time sabe que não pode bobear nas próximas rodadas, ainda mais porque fará dois jogos seguidos em casa – contra Flamengo e Fluminense. "A gente se cobra bastante e essa situação liga o alerta, tínhamos a oportunidade de diminuir a diferença para o Cruzeiro. A gente poderia estar a um ponto deles. Então agora ligou o alerta sim, não podemos errar mais e queremos dar sequência ao bom trabalho", explica Edson Silva.

Outra novidade na equipe é o retorno de Alexandre Pato, que não pôde enfrentar o Corinthians por questões contratuais. Com isso, Luis Fabiano volta para o banco de reservas e Muricy não cogita colocar cinco jogadores de frente no time. "É bonito colocar três atacantes, dez atacantes, mas para quem não está aqui", diz o treinador.

Com isso, o time terá o quarteto com Kaká, Ganso, Pato e Kardec, que ajudou o time a engrenar uma boa sequência de vitórias. Na lateral, Michel Bastos ficará no lugar de Alvaro Pereira, suspenso, e Antônio Carlos ficará na zaga no lugar de Rafael Toloi, lesionado.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLAMENGO

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Auro, Antônio Carlos, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Kaká e Ganso; Alan Kardec e Pato.

Técnico: Muricy Ramalho.

FLAMENGO

Paulo Victor; Léo Moura, Wallace, Samir e João Paulo; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros, Gabriel e Everton; Alecsandro.

Técnico: Vamderlei Luxemburgo.

Juiz: André Luiz de Freitas Castro (GO).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 22h.