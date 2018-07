São Paulo lista revelação da base para jogo deste sábado

A lista de relacionados do São Paulo para o jogo deste sábado, contra o São Bernardo, tem uma novidade. O meia Lucas Fernandes, de 18 anos, acaba de ser promovido das categorias de base e recebeu a chance do técnico Edgardo Bauza para ficar ao menos no banco de reservas para a partida que será no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

O meia acaba de ser campeão da Copa Libertadores sub-20 pelo clube, fora os títulos no ano passado da Copa do Brasil da categoria e da Copa RS. "Estou muito feliz com essa oportunidade. É um passo muito importante na minha vida, mas ainda é o começo da minha carreira. Espero que seja a primeira convocação de muitas", disse o jogador em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Lucas Fernandes começou há semanas atrás a treinar com o time profissional e está entre os 30 inscritos na Copa Libertadores. A lesão de Michel Bastos abriu espaço para que o garoto aparecesse como um dos relacionados para enfrentar o São Bernardo. "Fui pego um pouco de surpresa porque acabei de me integrar ao grupo. Estou me adaptando, fazendo amizades, mas eu estou muito feliz pela oportunidade que eu vou ter em viver o clima desse jogo", admitiu.

O garoto disse estar bastante ansioso. "A expectativa é muito grande, vou até demorar um pouco pra dormir pensando em como vai ser o jogo, mas tenho certeza de que vou dar meu melhor quando tiver oportunidade de entrar", comentou. Outra novidade, além de Lucas Fernandes, é o retorno de Lugano, poupado do jogo contra o Mogi Mirim para atividades regenerativas e dar sequência ao trabalho preventivo de lesões.

O jogo com o São Bernardo vai marcar também a 200ª participação de Ganso no time. Contratado em 2012, tem 19 gols pelo clube. "É uma honra poder, primeiro, vestir a camisa do São Paulo, e fico muito feliz em alcançar essa marca. Espero aumentar muito esse número com títulos e gols", comentou.

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Mena, Carlinhos e Mateus Caramelo

Zagueiros: Lugano, Rodrigo Caio e Maicon

Volantes: Thiago Mendes, Hudson, Wesley e João Schmidt

Meias: Paulo Henrique Ganso, Centurión, Daniel e Lucas Fernandes

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Rogério, Kieza e Wilder