São Paulo luta contra o tempo para ter Daniel Alves, Eder, Luciano e Benítez domingo

O departamento médico do São Paulo vai lutar contra tempo para ter Daniel Alves, Eder, Luciano e Benítez no domingo na finalíssima do Campeonato Paulista Sicredi 2021, diante do Palmeiras, às 16 horas, no Morumbi. Dos quatro, o centroavante, segundo o técnico Hernán Crespo, é o que tem mais chance de jogar.

"Ainda não sei quanto tempo precisa o Dani, mas acredito que o Luciano pode jogar, e vamos ver com o Eder (parado há 15 dias por causa de lesão muscular)", disse Crespo, em entrevista coletiva após o empate sem gols no Allianz Parque.

Daniel Alves sentiu uma lesão no joelho direito ainda no primeiro tempo e foi substituído por Igor Vinícius. Benítez teve um problema muscular também na primeira etapa, mas foi até o vestiário, mas não voltou para a etapa final, substituído por Igor Gomes ficou com a vaga. O único dos quatro que não atuou foi Luciano.

O São Paulo volta a se apresentar, nesta sexta-feira, às 10h30, no CT da Barra Funda, quando o quarteto será reavaliado pela equipe médica. Crespo ainda vai ter o sábado para definir a equipe que vai a campo na tentativa de quebrar um jejum sem títulos do Estadual, que dura desde 2005.