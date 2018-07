São Paulo manifesta preocupação com a sequência de empates no Brasileirão

SÃO PAULO - A sequência de três empates no Campeonato Brasileiro incomoda os são-paulinos e começa a comprometer a estratégia de somar o maior número possível de pontos antes da parada para a Copa do Mundo. Na opinião do volante Maicon, os pontos que o time perdeu contra Corinthians, Coritiba e Cruzeiro terão de ser recuperados com uma vitória contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. "Ainda é o início do torneio, mas temos de vencer fora de casa para interromper essa sequência de três empates. Vamos ou Rio buscar os três pontos", diz o jogador.

Na opinião do jogador, a contratação de Alan Kardec aumentou a obrigação do grupo de brigar pelo título. Na manhã desta quarta-feira, o atacante contratado do Palmeiras treinou normalmente e começa a se entrosar com o grupo – ele é amigo de infância do volante Souza, que atua ao lado de Maicon no meio.

"Nosso grupo é forte e sabemos que a cobrança pelo título vai aumentar. Mas temos de pensar nisso jogo a jogo. Não adianta pensar no título apenas na última rodada", afirmou.

Embora a escalação de Alan Kardec só seja permitida após a Copa, os jogadores aprovam uma formação bastante ofensiva com o novo contratado, Pato, Luis Fabiano e Ganso. "Do meio para a frente, nosso time é muito bom. Acho que é possível usar essa formação. É o treinador quem vai decidir, mas é uma dor de cabeça boa ter vários jogadores de qualidade", afirmou.