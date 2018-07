São Paulo mantém dúvida sobre contratação do lateral Douglas

SÃO PAULO - O São Paulo ainda não definiu se Douglas, ex-Goiás, será o lateral-direito que falta para o técnico Emerson Leão ficar com o elenco completo. A diretoria vai esperar o parecer do departamento médico para decidir, provavelmente apenas na segunda-feira, se vale a pena contratar o jogador de 21 anos.

Douglas chegou a acertar com o Internacional no início do ano, mas a transferência foi vetada pelo departamento médico colorado depois que foi observado que o jogador tem uma pubalgia que só seria corrigida com cirurgia. Por conta disso o São Paulo fez até esta sexta-feira exames detalhados no jogador. Na quinta ele passou por uma bateria de testes cardiológicos.

Lateral-direito titular da seleção brasileira sub-20 no Mundial 2009 da categoria, Douglas tinha mais poucos meses de contrato com o Goiás, clube no qual foi formado, e inclusive já assinou a rescisão, publicada quarta-feira no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Emerson Leão, que já treinou o jogador no Serra Dourada, o elogiou bastante.

"Nível técnico muito bom, pode ser deslocado para outra lateral que também joga. Sabe bater falta e tem uma dinâmica muito boa. "Não sei quais serão as circunstâncias da contratação, mas posso dizer que é uma necessidade e agora tenho um pouco mais de pressa, porque o titular se machucou", comentou Leão.

O titular da lateral direita do São Paulo é Ivan Piris, que sente dores musculares e inclusive é dúvida para o clássico de domingo, contra o Corinthians. Como o jogador é constantemente convocado para sua seleção, uma peça de reposição é fundamental. Diante do Comercial, o zagueiro João Filipe atuou improvisado. Outra opção no elenco é o garoto Lucas Mendes, que foi campeão paulista sub-20 no ano passado e está sendo observado. No ano passado ele também já havia treinado entre os profissionais, mas não agradou e acabou voltando para as categorias de base.