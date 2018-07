São Paulo mantém ingresso de R$ 10 na arquibancada para pré-Libertadores

O São Paulo decidiu manter, para o começo de 2013, o ingresso de R$ 10 na arquibancada amarela, que fez sucesso no ano passado. O valor vale para a estreia da equipe na pré-Libertadores, contra o Bolívar, e para a primeira fase do Campeonato Paulista. As vendas para o jogo contra o Mirassol, sábado, começaram nesta sexta, depois de alguns dias abertas com exclusividade para os sócios-torcedores.

A redução no preço do ingresso na arquibancada amarela, que fica atrás do gol de entrada do Morumbi, permitiu ao São Paulo elevar a sua média de público no Brasileirão e na Copa Sul-Americana do ano passado. O clube comemora ainda ter atraído um novo público para o estádio, principalmente mulheres e crianças. Tanto que passou o chamar o local de "Setor Família".

O regulamento do Campeonato Paulista exige ingressos com o valor mínimo de R$ 40, mas o São Paulo conseguiu, no arbitral do estadual, autorização para manter o preço da arquibancada amarela (vale ressaltar que o Morumbi já começa o ano com todo anel superior tendo apenas cadeiras vermelhas, mas os antigos nomes dos espaços serão mantidos).

O clube ressalta que, pelo novo projeto de sócio-torcedor, lançado durante a semana, o torcedor que aderir paga R$ 5 no ingresso deste setor, uma vez que tem 50% de desconto nas arquibancadas.