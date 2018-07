São Paulo mantém preços e inicia venda de ingressos para quarta

O São Paulo deu início nesta sexta-feira à venda de ingressos para a sua primeira partida pela fase de grupos da Copa Libertadores. Como só se classificou ao vencer o Cesar Vallejo, do Peru, na última quarta-feira, o clube paulista teve apenas uma semana para programar a partida diante do The Strongest, da Bolívia, quarta-feira que vem, às 19h30.

Por conta do prazo apertado, a venda para todos os planos de sócio-torcedor começou ao mesmo tempo, às 10h desta sexta-feira, com amplo escalonamento de preços. A partida será novamente no Pacaembu, uma vez que o Morumbi está fechado para uma ampla reforma na estrutura do gramado.

Para o torcedor comum, a venda de ingressos começa na segunda-feira. Os preços são os mesmos praticados para o jogo diante do Cesar Vallejo: R$ 70 nas arquibancadas verde e amarela (atrás do gol de entrada), R$ 60 no tobogã, R$ 100 na cadeira laranja (centro do campo, descoberta) e R$ 140 na cadeira azul (centro do campo, coberta).

Como comparativo, o preço cheio dos ingressos do Corinthians no Itaquerão para a Libertadores, em setores equivalentes, são respectivamente R$ 50, R$ 50, R$ 80, e R$ 180. O Palmeiras ainda não estipulou o valor dos ingressos para suas partidas em casa.