São Paulo marca jogo-treino com time de irmão de Higuaín

Depois de ganhar a Florida Cup, o São Paulo vai ter outro desafio 'americano' antes de estrear no Campeonato Paulista, no dia 5, contra o Osasco Audax. Segundo informações da Rádio Globo, o time do Morumbi vai fazer no domingo um jogo-treino com o Colombus Crew, equipe que faz pré-temporada no CT de Cotia, local do encontro preparatório.

Será a primeira partida da equipe em solo brasileiro sob o comando do técnico Rogério Ceni. Todos os outros compromissos anteriores foram na Flórida, incluindo jogos-treino contra Sarasota e Boca Raton, mais as duas partidas no torneio amistoso, a semifinal com o River Plate e a decisão com o Corinthians, no último sábado.

Uma curiosidade do Columbus Crews é ter no elenco o argentino Federico Higuaín, irmão mais velho de Gonzalo Higuaín, da Juventus. Federico tem 32 anos e assim como Gonzalo, começou a carreira no River Plate. O jogador está desde 2012 no time americano.

Depois do jogo-treino, o São Paulo terá mais uma semana de treinos até a estreia no Estadual. O intuito da diretoria é trazer mais reforços até lá. Um dos possíveis focos é o volante Jucilei, que estava no Shandong Luneng, da China.