São Paulo minimiza crise e evita falar em risco de rebaixamento

A nona derrota em 23 rodadas no Campeonato Brasileiro deixou o São Paulo abatido. O time perdeu para o Palmeiras de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e ficou apenas dois pontos da zona de rebaixamento, situação de crise que agrava a relação ruim com a torcida. Os jogadores, porém, minimizaram o quadro e creditaram o resultado à infelicidade nas bolas paradas.

Em dois cruzamentos, o São Paulo cedeu a virada, com gols dos zagueiros Mina e Vitor Hugo. "Não tem crise, momento emocional. Nossa equipe foi bem, jogamos contra o líder do Campeonato. Infelizmente na bola parada eles foram felizes e fizeram dois gols, no momento em que estávamos bem armados. Isso nos complicou", comentou o zagueiro Maicon. O time do Morumbi abriu o placar com Chávez, logo no início da etapa final.

Nas rápidas entrevistas depois da partida os jogadores evitaram falar em risco de rebaixamento no Brasileiro, situação que seria inédita na história do clube. O meia Daniel, porém, revelou estar insatisfeito com as poucas oportunidades no elenco. "Sinceramente eu não entendo porque não jogo. Estou trabalhando e buscando as oportunidades, porém não sou eu quem decido e escalo o time", reclamou.

Nas próximas rodadas a equipe tem pela frente confrontos direto na luta para não cair. No domingo, recebe o Figueirense, no Morumbi, onde dias depois volta a campo para enfrentar o Cruzeiro. Duas rodadas depois o compromisso contra a degola será em Salvador, onde terá como adversário o Vitória.