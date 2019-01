São Paulo minimiza tropeço na estreia: 'Boa impressão', diz Pablo

O discurso do São Paulo após a derrota por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, na estreia da Florida Cup, foi de esquecer o resultado e focar na evolução física e técnica para a sequência do ano. O fato de o adversário estar no meio da temporada, em detrimento do início de trabalho dos brasileiros, que se reapresentaram há uma semana apenas, acabou sendo o mote de boa parte das entrevistas depois da partida de quinta-feira.

"A equipe se comportou muito bem, ficamos com uma boa impressão", disse o atacante Pablo, um dos seis estreantes do time – Tiago Volpi, Hernanes, Willian Farias, Igor Vinícius e Léo também jogaram. Questionado a respeito do tempo de treinamento para a partida, cerca de seis dias, ele respondeu: "É muito pouco, fisicamente falando. A gente não está ainda no nosso melhor momento, mas sabe que vamos evoluir bem".

O volante Liziero, que iniciou o contra-ataque no gol do São Paulo, marcado por Nenê, seguiu a mesma linha de raciocínio: "Foram apenas seis treinos, sendo um no Brasil e cinco nos Estados Unidos, então ainda estamos procurando evoluir na parte física. É só o começo. Acredito que o jogo foi importante para nos fortalecer para a temporada".

O goleiro Tiago Volpi procurou destacar o que viu de positivo durante a partida. "Por ser o primeiro jogo da temporada, ainda com poucos treinos, o time mostrou muita posse de bola e agressividade. Incomodamos e circulamos bem a bola. Estamos com uma transição defesa/ataque muito rápida", disse o camisa 23.

Após duelar com os alemães, o São Paulo enfrentará o Ajax, da Holanda, neste sábado, às 16h (de Brasília), no Orlando City Stadium. O time não tem mais chances de ser campeão do torneio. No mesmo dia, mas às 19h, jogarão Flamengo x Eintracht Frankfurt.