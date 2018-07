São Paulo mira ex-palmeirense Marquinhos e mais dois reforços

Na busca por reforços e em meio à crise, o São Paulo negocia com o meia-atacante Marquinhos, que está no Internacional. O jogador, com passagens por Vitória e Palmeiras, tem 26 anos e não está sendo utilizado pelo técnico Celso Roth.

Marquinhos, que pode vir por empréstimo, seria uma opção para reforçar um dos setores mais carente da equipe, o ataque. Além dele, a diretoria prometeu contratar outros dois jogadores para compor elenco, dando mais opções ao técnico Ricardo Gomes.

O treinador ainda não venceu na volta ao clube e busca o primeiro resultado positivo neste domingo contra o Coritiba, no Morumbi. Neste sábado, ele irá decidir o time que encara o Coritiba. O lateral-direito Bruno, com estiramento muscular, está fora do jogo.

Do lado de fora do CT, a manhã deve ser agitada. A torcida organizada promete protestar. Os alvos são integrantes da diretoria, entre eles o presidente Leco e o diretor executivo Gustavo Oliveira.